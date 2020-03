The Walking Dead se queda sin final por coronavirus

La décima temporada de la serie The Walking Dead no llegará transmitir su final en los próximos meses debido a que la cuarentena mundial de coronavirus ha interrumpido la producción del decimosexto episodio.

De esta manera, la transmisión concluirá con el quinceavo episodio el domingo 5 de abril, que dejará abierta la trama a un especial que será emitido a fines de este año.

Si bien la serie perdió una gran cantidad de espectadores en las últimas dos temporadas debido a una serie malas decisiones por parte de la producción, y la partida del protagonista, Andrew Lincoln, la misma cuenta con una sólida base de fanáticos que también miran el spin-off Fear the Walking Dead, y probablemente hagan lo mismo con The Walking Dead World Beyond, el segundo spin-off cuyo estreno también fue postergado. Originalmente, el capítulo inicial de esta serie iba a salir al aire el 12 de abril, después del final de la serie original, pero ahora su destino es incierto.

De hecho, la cadena AMC había lanzado el tráiler internacionalmente con el objeto de promocionar esta nueva producción que, adelantaron, tendrá sólo dos temporadas.

Esta nueva serie cuenta la historia de un grupo de cuatro adolescentes que deciden abandonar la comunidad segura en la que viven, y adentrarse en el horror en el que se ha convertido el mundo a lo largo de los últimos años.

El trailer, a continuación: