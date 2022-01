Todos los estrenos de DC para el 2022

Pese a que Warner Bros comenzó el año con un intento de boicott por parte de sus fans hacia los estrenos de Peacemaker, la segunda temporada de Superman & Lois, Naomi, Legends of Tomorrow y Batwoman, pero el estudio tiene varios objetivos a cumplir en los próximos meses.

El boicot se dio debido a una entrevista que concedió Joss Whedon hace una semana en la que habló pestes del elenco de Justice League, film que ayudó a terminar luego del paso al costado que dio Zack Snyder debido a su tremenda situación personal.

Lo cierto es que entre las declaraciones de Whedon y los rumores sobre el argumento de The Flash, y el fan service supremo de Spider-Man no way home, los fans del Snyderverse volvieron a estallar contra WB pidiendo al resto que no vean nada relacionado al estudio durante el viernes 14 de enero.

Los estrenos

El 8 de marzo llegará a The CW la octava temporada de The Flash, y por esos días, aunque sin fecha definida todavía, lo hará Stargirl con su tercera temporada, también por el mismo canal, aunque en Latinoamérica se ve primero por HBO Max.

Otra franquicia que regresa y lo hace a través de HBO Max es Young Justice: Phantoms para concluir con su cuarta temporada. Además, también están confirmadas la segunda temporada de DC Super hero girls y la séptima de Teen Titans Go!, ambas a emitirse por Cartoon Network.

Otra serie que tiene su regreso asegurado en HBO Max (aunque en Argentina quizá sea Netflix la encargada, como ocurrió con la tercera) es Titans que dejó un tremendo cliffhanger tras el final de la tercera temporada. Lo mismo ocurriría con la cuarta temporada de la Doom Patrol, otro de los títulos más celebrados de la plataforma, que en Latinoamérica sí se transmite por HBO Max.

Otro gran final fue el de la segunda temporada de Harley Quinn, que terminó ahondando en la “amistad y más allá” de la protagonista con Poison Ivy que dejó enloquecidos a los seguidores de la serie animada de la exnovia del Joker.

Una serie que se pasa a HBO Max este año es Pennyworth, la serie sobre el origen del mayordomo de los Wayne que llegó a su tercera temporada siendo casi inédita en la Argentina. Y ya que tocamos el tema, Batman: Caped crusader, la nueva serie animada de Bruce Timm, en colaboración con Matt Reeves y J.J. Abrams también tiene fecha de estreno para este año, aunque sin definir el mes ni el día aún.

Netflix mantiene todavía la idea de estrenar The Sandman este año, por lo que en cualquier momento llegaría la confirmación del día y mes en que los fans de Neil Gaiman podrán apreciar (o despreciar) la adaptación de este clásico del noveno arte.