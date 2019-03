¿Tom Cavanagh deja The Flash?

Si hay un actor que ha sabido ganarse al público de la serie The Flash ese es sin dudas Tom Cavanagh, que ha interpretado al doctor Harrison Wells, y a todas las versiones de los 52 universos, durante todas estas temporadas.

La trayectoria de Cavanagh en esta serie es impresionante ya que comenzó como un villano y, en base a talento y carisma, se ha quedado como miembro fijo del elenco, junto a Grant Gustin (Barry Allen), Candice Patton (Iris West), Danielle Panabaker (Caitlin Snow), Jesse L. Martin (Joe West) y Carlos Valdes (Cisco Ramón).

Pero todas las series tienen sus momentos, y The Flash se ha vuelto demasiado predecible y rutinaria, por lo que los rumores de renuncia han salpicado a Panabaker y Valdes, que por ahora siguen, aunque ahora apuntan a Cavanagh.

De acuerdo al sitio “We got this covered”, el personaje que interpreta Cavanagh (así como todas sus versiones) podría quedar eliminado de la trama tras la conclusión del nuevo crossover que tendrá lugar a final de este año y que no es otro que “Crisis on Infinite Earths”.

Esto no implica que el actor pueda seguir involucrado en la serie detrás de la cámara, ya que hasta el momento ha dirigido cuatro episodios.