Desde hace unos meses, Vin Diesel bien dando pistas sobre su nuevo personaje: nada menos que Bloodshot, uno de esos “emblemas” que la editorial supo convertir en éxitos de ventas allá por la década del ´90 junto a otros títulos como Magnus Robot Fighter y Harbinger.

Lo cierto es que la fructífera carrera de Vin Diesel continúa su marcha a toda velocidad con Rápidos y Furiosos, pero el calvo actor no se priva de firmar interesantes contratos como el que lo llevó a prestarle su voz a Groot en Guardianes de la Galaxia (Guardians of the Galaxy, 2014) o ponerse en la piel de este súper soldado creado en 1992 por Kevin Van Hook, Don Perlin y Bob Layton.

Y de esta manera, este lunes, Sony Pictures presentó en sociedad el trailer de Bloodshot, la primera de las cinco adaptaciones con la que la productora piensa llevar a los personajes de esta editorial al cine, si este film tiene éxito.

En el trailer, Diesel encarna a Ray Garrison, un militar al que una corporación convierte en un ser humano virtualmente indestructible gracias a la nanotecnología, y al que envían en misiones especiales mediante un lavado de cerebro.

Pero, en algún momento, la verdad se cruza ante los ojos de Garrison y éste descubrirá la magnitud de la manipulación a la que ha sido sometido por años.

El film llegará a los cines el 20 de febrero de 2020.