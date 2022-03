Trailer de Constantine: the house of mystery

Pese a que su serie no duró mucho más que ocho episodios, Matt Ryan se transformó en el John Constantine oficial de Warner Bros. al punto de que no solo fue apareciendo en las diferentes series del Arrowverse como Green Arrow o Legends of Tomorrow sino que incluso participa de los films animados del estudio.

En esta ocasión, Warner Animation se decidió a reunir cuatro cortos de algunos de los personajes de DC Comics entre los cuales figura Constantine, Kamandi: The Last Boy on Earth!, The Losers y Blue Beetle. La colección fue anunciada hace un año para acompañar a diversos films pero, en cambio, será lanzada en un pack desde este 3 de mayo.

“John Constantine se despierta en la espeluznante House of mystery sin recordar cómo llegó allí. Afortunadamente, Zatanna y sus amigos están todos allí. Desafortunadamente, tienen la mala costumbre de convertirse en demonios y despedazarlo una y otra vez”, señala la sinopsis del corto.

En el mismo se puede ver que cómo continúa la historia después del destacado papel que el mago tuvo en la salvación del universo en Justice Lague Dark: Apokolips war.