Después de meses de especulaciones, fotos y comentarios de los actores, Warner Bros. Pictures dio a conocer un trailer de Joker (que en Latinoamérica se llamará Guasón) la película que recuenta el origen del villano más peligroso de Batman .

En la semana que marca el 80mo aniversario del hombre murciélago, su más peligroso enemigo no podía dejar de dar el presente y de esta manera aparecieron las primeras imágenes que muestran la, en apariencia, brillante interpretación de Joaquin Phoenix.

De acuerdo a los últimos rumores, esta nueva versión del villano, estaría más acorde a la interpretada por Heat Ledger en la recordada Batman El Caballero de la Noche (The Dark Knight, 2008) y dejaría sin continuidad a la que hizo Jared Leto en Suicide Squad (2016).

De hecho, algunos sitios especializados indican que una serie de fotografías en las que el Joker lanza las cosas de Harley Quinn (Margot Robbie) por la ventana de una casa en la película Bird of Prey (de Cathy Yan) fueron filmadas por Phoenix.

Esto terminaría de confirmar que Leto, que firmó para actualmente filma Morbius, el spin off de Spider-Man, para Sony Pictures / Marvel Studios, estaría fuera de DC Universe de una vez por todas. La respuesta se podrá ver en febrero de 2020.

Margot Robbie was seen filming Harley Quinn's breakup with The Joker last night on the set of #BirdsOfPrey – see the photos! https://t.co/d9vl3mYsFh

— JustJared.com (@JustJared) March 30, 2019