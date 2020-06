Trailer de King’s man: el origen

Se siguen corriendo los estrenos a medida que se extiende la pandemia de coronavirus y otra de las perjudicadas es King’s Man El Origen (The King´s Man), al precuela de de Kingsman The Secret Service (2014) y Kingsman The Golden Circle (2017), ambos basados en las historietas escritas por Mark Millar.

En esta nueva aventura se podrán conocer los orígenes de esta agencia secreta de seguridad que tiene su origen en el siglo XIX cuando los mayores villanos del mundo se juntan para planificar un hecho que ocasionará millones de muertos.

En esta ocasión habrá otro joven agente, en esta ocasión Lee Unwin, interpretado por Aaron Taylor-Johnson que volverá a hacer equipo con el director Matthew Vaughn como ocurrió en Kick-Ass (2010). El resto del elenco está compuesto por Ralph Fiennes (Duque de Oxford), Gemma Arterton (Polly), Rhys Ifans, Matthew Goode (Tristan), Tom Hollander (George V), Harris Dickinson (Conrad), Daniel Brühl, Djimon Hounsou (Shola), y Charles Dance (Arthur).

El film fue postergado de noviembre de 2019 a febrero de 2020 pero la pandemia de coronavirus lo había dejado sin pantallas, hasta ahora, que se decidió que se estrene en la Argentina el 17 de septiembre.