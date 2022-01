Trailer de Moon Knight

Más rápido que un rayo, Disney+ filmó la miniserie de Moon Knight que ya tiene su primer adelanto en las redes sociales.

Tal como adelantamos allá por julio del año pasado, el guatemalteco Oscar Issac protagoniza la adaptación de este personaje que se podrá ver el 30 de marzo en esa plataforma de streaming.

Serán en total seis episodios que se irán estrenando a razón de uno por semana hasta concluir una semana antes del estreno de Doctor Strange in the Multiverse of the madness, por lo que ahora también hay expectativas sobre si este personaje tendrá alguna incidencia en esa película.

El trailer muestra a Marc Spector víctima de una serie de alucinaciones que lo llevan a desconocer su propio nombre o las situaciones que vive a diario debido a un trastorno de identidad disociativo.

En el adelanto también se puede ver al villano que encarna Ethan Hawke, al que algunos fans del personaje han identificado como el docto Arthur Harrow, un científico loco que le hizo pasar muy malos ratos al héroe.

Sobre el final, Moon Knight hace su aparición en una escena muy violenta en la que promete convertirse en una de las series más exitosas de Disney+. ¿Lo conseguirá?