Tráiler de The New Mutants, los nuevos X-Men

Después de la nueva trilogía de mutantes que Matthew Vaughn y Brian Singer le brindaron al público entre 2011 y 2016, y tras los sucesos revelados en la melancólica Logan (2017), 20th Century Fox ha decidido explotar al máximo el universo mutante y por eso, a pocos días del estreno dela serie The Gifted, divulgó el tráiler de The New Mutants.

Y muy a pesar de lo acostumbrados que están los fans de los mutantes cinematográficos, este adelanto del spin off ha tomado por sorpresa a más de uno por su tono terrorífico.

Los protagonistas son los mutantes Wolfsbane (Maisie Williams), Magik (Anya Taylor-Joy), Cannonball (Charlie Heaton), Sunspot (Henry Zaga), Mirage (Blu Hunt) y la doctora Cecilia Reyes (Alice Braga), que hace de conexión con el Gobierno de los EE UU en la institución secreta dónde están encerrados.

La película, escrita y dirigida por Josh Boone (Bajo la misma estrella) llegará a los cines de toda Latinoamérica en abril de 2018.