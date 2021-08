Trailer de Star Wars Visions

Hace unos cuantos años, los fanáticos de Star Wars se dieron el gusto de disfrutar las aventuras de sus héroes favoritos cuando Dark Horse publicó una serie de adaptaciones de las películas originales en formato manga. Años después otras editoriales como Marvel y DC optaron por permitir que sus personajes más clásicos incursionaran en el terreno de la animación en el formato de animé al estilo de lo que ocurrió en su momento con Animatrix, y sentaron un interesante precedente que se concretará en los próximos meses con Star Wars Visions.

Disney+ estrenó en las últimas horas el trailer de la que será la próxima etapa de explotación de la franquicia con una serie de nueve episodios realizados por siete prestigiosos estudios de animación japonesa.

“Las historias presentan el espectro completo de la intensidad narrativa característica de toda la animación japonesa, cada una contada con originalidad y con una voz que expande nuestra percepción de lo que un relato de Star Wars puede llegar a ser, y celebra una galaxia que ha servido de inspiración a tantos elaboradores de historias visionarias”, dijo el productor ejecutivo James Waugh, también vicepresidente de franquicias de Lucasfilm.

Los estudios que participan del proyecto son: Kamikaze Douga (The Duel), Geno Studio (Lop and Ochō), Studio Colorido (Tatooine Rhapsody), TRIGGER (The Twins y The Elder), Kinema Citrus (The Village Bride), Science Saru (Akakiri y T0-B1) y Production I.G. (The Ninth Jedi).

Una cuestión a tener en cuenta es que cada episodio se podrá ver en idioma japonés y también en su doblaje inglés, en el que participan actores como Lucy Liu, Joseph Gordon-Levitt, Temuera Morrison, Neil Patrick Harris, Masi Oka y George Takei, entre otros.