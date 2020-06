Trailer de Superman Man of Tomorrow

Hace algunas semanas, mostramos algunas fotos de Superman: Man of Tomorrow, la nueva producción de Warner Bros. Animation que marcará el inicio de un nuevo estilo en la animación de los personajes de este estudio.

Este jueves, Warner Bros. lanzó el tráiler de esta nueva película animada, y anunció que su lanzamiento en digital se producirá el 23/8, en tanto que el 8/9 llegará a los locales de venta directa en formato Blu-Ray.

Esta nueva historia mostrará los primeros días del Hombre de Acero como superhéroe de Metropolis y becario del Daily Planet, y contará con las voces de Darren Criss (Superman), Zachary Quinto (Lex Luthor), Alexandra Daddario (Lois Lane), Ryan Hurst (Parasite) y Brett Dalton (Lobo), el conocido czarniano que vendrá a buscarlo a la Tierra quien sabe con qué fin.

La dirección del film corre por cuenta de Chris Palmer (Voltron: The Legendary Defender) y el guion es de Tim Sheridan (The Death of Superman).