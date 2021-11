A un año de los anuncios con los que sorprendió a los fans de DC Comics en la DC Fandome de 2020. Andy Muschietti ha estado trabajando duro, y lo dejó bien en claro con el primer trailer de The Flash.

El film del realizador argentino de It (2017) e It Chapter Two (2019) tiene como protagonista a Ezra Miller, que mantiene al Barry Allen de Justice League que recorre los multiversos en los que tomará contacto con otro Flash, una Supergirl latina (Sasha Calle) y el Barman de Michael Keaton, cuya figura se puede apreciar en el adelanto.

El adelanto dejó ver algunas pistas sobre la aparición de Keaton, que interpretó al encapotado en las películas de Tim Burton Batman (1989) y Batman Returns (1992).

Además, trascendieron los nombres de algunos miembros del elenco entre los que se encuentran Temuera Morrison (Tom Curry), Ben Affleck (Bruce Wayne / Batman), Ron Livingstone (Henry Allen), Kiersey Clemons (Iris West), Maribel Verdú (Nora Allen)

The Flash se estrenará el 4 de noviembre de 2022.