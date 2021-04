Trailer de The Suicide Squad

Si nos ponemos a mirar fijamente las movidas de Warner Bros. podríamos afirmar que entre sus filas hay infinidad de gente que pareciera tranajar para la competencia. No solo se negaron durante años a financiar el Zack Snyder´s Justice League (que resultó ser un éxito sin precedentes en lo referente a lanzamientos en streaming) sino que dejaron de lado la versión de David Ayer de Suicide Squad (que ellos mismos editaron para transformarla en una versión propia de Deadpool) y lanzaron un reboot.

Eso sí, la película está dirigida por James Gunn (que casualmente por ese tiempo había sido despedido de Disney por unos tweets de 10 años de antigüedad), la misma técnica que habían utilizado al contratar a Joss Whedon con el fin de terminar a tiempo Justice League para estrenarla en los cines en noviembre de 2017 y cobrar así un jugoso bono, aprovechando la renuncia de Snyder a raíz del suicidio de su hija.

Lo cierto es que la misión del director de Guardians of the Galaxy era hacer una nueva película que ignore a la anterior aunque, eso sí, protagonizada por varios de los actores de la anterior versión. Hasta ahora, a cualquiera se le caería la cara de vergüenza pero esta gente siguió adelante y, después de armar una convención a nivel global de fans como DC Fandome con influencers que hasta meses atrás tiraban para… ¡Marvel! O defenestraban a más no poder los films del DCEU, lazaron un pequeño adelanto que por suerte para ellos gustó.

Ahora, llegó este primer tráiler de The Suicide Squad que tiene fecha de estreno para el 5 de agosto en la Argentina (eso si los cines siguen abiertos con la segunda ola de covid ya haciendo sus primeros estragos) y que cuenta con Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman y Jai Courtney regresando como Harley Quinn, Amanda Waller, Rick Flag y Captain Bumerang .

El resto del elenco es monumental: Sylvester Stallone como la voz de King Shark (la animación se hizo en base Steve Agee), Idris Elba como Bloodsport, John Cena como Peacemaker, Nathan Fillion (T.D.K.), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant), Peter Capaldi (The Thinker) y el groso de John Ostrander como el Doctor Fitzgibbon.

Otros actores que son parte de esta aventura son David Dastmalchian (Polka-Dot Man), Daniel Melchior (Ratcatcher 2), Pete Davidson (Blackguard), Flula Borg (Javelin) y Mayling Ng como Mongal, la hija de Mongul.

Gunn es el autor del guion y producen el film Charles Roven y Peter Safran, y en la producción ejecutiva están Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda y Richard Suckle.