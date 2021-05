Trailer de Venom

La película de Venom resultó un inexplicable éxito en 2018 y por esa causa Sony Pictures decidió encarar una secuela que se estrenará el 16 de septiembre de este año si la pandemia lo permite.

En esta secuela, llamada Venom: let there be Carnage, el director Andy Serkis enfrentará a Eddie Brock (Tom Hardy) y su simbionte contra su contraparte rojo, cuyo huésped ya había aparecido en las escenas finales de la anterior aventura.

En el adelanto se pueden ver algunos detalles sobre el origen del simbionte que se une a Cletus Kasady (Woody Harrelson) cuando se cumple su sentencia de muerte y eso desata precisamente la “matanza” (guiño, guiño).

Además de Hardy y Harrelson, también regresa para esta aventura Michelle Williams y Reid Scott, y debutan Naomie Harris y Stephen Graham.