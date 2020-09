Este domingo Disney+ presentó durante la entrega de los premios Emmy el primer trailer de WandaVision, la serie que estrenará próximamente esa plataforma de streaming.

De acuerdo al escueto comunicado de prensa de Disney, WandaVision será “una serie de comedia que combina el estilo de comedias clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU)”. “Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) viviendo una vida suburbana ideal hasta que comienzan a sospechar que no todo es según parece”, indica el texto, sobre esta nueva producción dirigida por Matt Shakman (The Boys, Game of Thrones) con guión de Jac Schaeffer (Black Widow).

Disney+ se lanzará el 17 de noviembre en Latinoamérica, aunque las nuevas series de Marvel aun no tienen fecha de estreno dado que algunas de ellas retomaron hace poco tiempo sus grabaciones debido a la pandemia de coronavirus.