Trailer de Wonder Woman Bloodines

A meses del estreno de la nueva película con actores, llega un nuevo largometraje animado de Wonder Woman, en esta ocasión subtitulado Bloodlines.

Ya en la San Diego Comic Con, Warner Bros. Animation había divulgado el adelanto de esta película que volverá a incluir una escena recontando la llegada de Steve Trevor a la isla de Themyscira y la llegada de la heroína al mundo de los hombres, como si fuera una remake del filme animado de 2009 dirigido por Lauren Montgomery.

Claro que, a diferencia de esa aventura, acá Wonder Woman dejará de lado a Ares para enfrentarse a Villainy Inc, un conglomerado de maldad compuesto por Cheetah y Giganta, entre otras.

El largo está dirigido por Justin Copeland (Batman: Hush, Invincible) y Sam Liu (The Death of Superman, Reign of the Supermen) y cuenta con las voces originales de Rosario Dawson (Wonder Woman), Jeffrey Donovan (Steve Trevor), Marie Avgeropoulos (Silver Swan), Kimberly Brooks (Cheetah/Giganta), Michael Dorn (Ferdinand), Mozhan Marno (Dr. Cyber), Adrienne Moore (Etta Candy), Cree Summer (Hippolyta), Courtenay Taylor (Dr. Poison), Nia Vardalos (Julia Kapatelis) y Constance Zimmer (Veronica Cale).

La fecha de estreno no está definida pero será en los próximos meses de este 2019.