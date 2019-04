Trailer final de X-Men: Dark Phoenix

Ahora que FOX es una propiedad más de Disney, adoptó su estilo publicitario y viene bombardeando a los fans con adelantos y tráilers de X-Men Dark Phoenix, la nueva y última aventura de los mutantes de Marvel que llegará a los cines argentinos el 6 de junio.

Poco se espera de este film debido al contexto en el que se estrena y el constante retraso en la fecha de estreno de The New Mutants, pero las ganas de volver a ver una versión de la Dark Phoenix después de la decepcionante X-Men La batalla final (X-Men the last stand, 2006), hace las cosas un poco más llevadera.

Este adelanto muestra un poco más acerca de los poderes que desarrollará Jean Grey (Sophie Turner de Game of Thrones) una vez que entre en contacto con esta poderosa entidad en una misión espacial del grupo de superhéroes.

“Cuando pierdo el control, suceden cosas malas. Pero se siente bien”, dice jean, como adelanto de lo que se viene.

El adelanto, a continuación: