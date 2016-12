Tráiler | Justice League Dark

Justice League Dark fue una de las grandes apuestas de DC Comics allá por el 2011 cuando relanzó toda su línea de comics desde cero con el fin de conquistar nuevos públicos.

De esta manera, la versión mística del súper grupo incluye entre sus filas a Constantine, Deadman, Zatanna, Etrigan y Swamp Thing., entre otros.

Y, como adelantamos en julio último, la película animada de JLD está casi lista por lo que Warner Bros. Animation ya lanzó el primer tráiler destinado a calmar la paciencia de los fanáticos, que viene un poco caldeada tras el lanzamiento de la penúltima película del estudio: Batman The Killing Joke aunque luego, la divertida Batman: Return of the Caped Crusaders vino a poner las cosas en su lugar.

Lo cierto es que el este adelanto muestra un poco más de esta nueva historia, que adapta en cierta forma los primeros números de la serie regular de JLD y ya se puede ver a través de Comiqueando, como siempre.

