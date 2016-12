Tráiler | Llega Cars 3

Tras seis años de ausencia, en 2017 llegará a los cines de todo el mundo Cars 3, la nueva película situada en el particular universo de autitos que Disney ha creado hace ya diez años y ha sabido explotar no sólo con las películas del Rayo McQueen sino también con otros dos spin off (Planes) y una serie animada.

Pero como hay que renovarse (y sacar a la venta nuevo merchandising), Disney /Pixar trae de vuelta a estos personajes a la gran pantalla. En esta ocasión, el legendario “Rayo” McQueen (Owen Wilson) repentinamente se encuentra dejado de lado en el deporte que adora, merced a una nueva generación de corredores ultra-rápidos.

Para volver al ruedo, necesitará la ayuda de Cruz Ramirez, una vigorosa joven técnica de carreras, que tiene su propio plan para ganar, y la inspiración del difunto Hudson Hornet (Paul Newman), que fue lo que lo llevó a convertirse en un campeón de verdad.

Ahora, el auto 95 deberá demostrar que su carrera no ha terminado y buscará por todos los medios recuperar la Copa Pistón.

La película está dirigida por Brian Free (que trabajó en el departamento de arte de las anteriores entregas), y llegará a los cines de Argentina el 13 de julio de 2017.

Como dato de color, vale recordar que Cars (2006) y Cars 2 (2011) recaudaron más de 1000 millones de dólares combinados en la taquilla mundial.

Además, el filme original estuvo nominado para el Oscar como mejor película animada, y ganó un premio Golden Globe en esa categoría y dos premios Annie por mejor largometraje animado y mejor banda de sonido en un largometraje animado.

El compositor Randy Newman ganó un premio Grammy® por mejor canción escrita para una película, televisión u otros medios visuales (“Our Town”).

