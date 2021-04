Trailer: Shang-Chi y la leyenda de los Diez anillos

Mientras la pandemia no cede en el mundo y en la Argentina vuelven a cerrar los cines, Disney lanzó este lunes el primer trailer de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, el film que llegará a los cines de los EEUU el 3 de septiembre de 2021.

Si bien no tiene una fecha definida de estreno en la Argentina, el póster del film señala que será en el mismo mes, aunque habrá que evaluar por esa fecha en qué situación se encuentran los cines del continente.

El film de Destin Daniel Cretton (Buscando Justicia – Just Mercy, 2019) está protagonizado por Simu Liu (The Expanse) como el “master of Kung-fu” y cuenta con la participación del legendario Tony Leung como Wenwu, Awkwafina como Katy, la amiga de Shang-Chi, y Michelle Yeoh como Jiang Nan.