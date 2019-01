Tráiler | Spider-Man: Lejos de Casa

Con Spider-Man Another Universe en las pantallas de todo el mundo facturando millones, Sony Pictures creyó ideal difundir el esperado tráiler de Spider-Man Lejos de Casa (Spider-Man Far from home, 2019), la segunda película protagonizada por Tom Holland, que hace “crossover” con las de la factoría Marvel / Disney.

Después de casi un mes de espera (se anunciaba a comienzos de diciembre), se pudo comprobar que todas las especulaciones de aquellos que lo vieron en diversas convenciones eran ciertas. Peter Parker viaja a Europa con sus compañeros de secundaria, y una vez allí es contactado por Nick Fury (Samuel L. Jackson) para que cumpla un encargo como buen vengador que es.

Además de Holland también serán parte del film Marisa Tomei (Tía May), Zendaya com “MJ” y Jake Gyllenhaal como Mysterio.

La película llegará a los cines de la Argentina (si todavía hay país para ese entonces) el próximo 4 de julio.