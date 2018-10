Tráiler | Spider-Man Otro Universo

En nuevo delante de Spider-Man Un Nuevo Universo (Spider-Man Into The Spider-Verse) se estrenó este martes por la tarde en YouTube y, además de la maravillosa animación, ya generó grandes expectativas en los fans del personaje por las muchas sorpresas que promete.

Para empezar, el Peter Parker de esta nueva versión es el que interpretó Tobey Maguire en las primeras tres películas del personajes, estrenadas en 2002, 2004 y 2007 respectivamente y dirigidas por Sam Raimi; y que deja de lado a las versiones de Andrew Garfield (2012-2014) y Tom Holland (2017, 2018 y 2019).

Las primeras escenas no dejan lugar a dudas sobre esta interpretación ya que se asemejan demasiado a alguna de las mágicas postales que dejó en el imaginario popular la trilogía original de Raimi, que dejó al personaje en 2007.

Pero no es esta la única novedad, ya que la película también estará centrada alrededor de la figura de Miles Morales, el nuevo Spider-Man de los comics, un personaje afroamericano mucho más joven y del cual Peter se transforma en una suerte de mentor.

En medio de esta suerte de quiebre interdimensional que reúne a estas dos versiones del héroe, también surgen a Spider-Gwen (la ex novia de Peter, Gwen Stacy), a Peter Porker, el Spider-Man Noir e incluso a una versión japonesa del héroe.

La película llegará a la Argentina el 10 de enero de 2019 y será la primera de las dos películas del personaje que se estrenarán el año próximo.

Este martes también trascendió una nueva foto del rodaje de Spider-Man Far From Home (Lejos de Casa) en la que el Peter Parker de Tom Holland utiliza el famoso traje –ya mencionado- de Spider-Man Noir.

Pero además trascendieron otras numerosas imágenes del elenco al completo en la ciudad de Venecia (Italia) y del nuevo villano, Mysterio, encarnado por Jake Gyllenhaal que, paradójicamente, estuvo a punto de interpretar a Spider-Man en la película de 2004.

El mundo es una telaraña.

