Tráiler | Spider-Man Un Nuevo Universo

Sony Pictures está que no para. A la nueva película de Spider-Man (Homecoming), se le unirá el año próximo el spin off de Venom; pero no contentos con eso ya lanzaron el tráiler de Un Nuevo Universo (Animated Spider-Man: Into The Spider-Verse), el film animado que llegará a los cines en diciembre de 2018.

Como se puede ver en el adelanto, el Spidey Miles Morales será el protagonista de esta nueva aventura que tiene una animación destacada, que ha dejado boquiabiertos a los asistentes a la Brasil Comic Con (en la de Argentina, “te la debe” Sony).

El film es obra de Bob Percichett (El Principito y El Gato con Botas) y Peter Ramsey (El Origen de los Guadianes, Montruos vs Aliens) con lo que la calidad está minimamente asegurada.

El 13 de diciembre de 2018 se verá si ha valido la pena la espera.