Trailer Spiderman No way home

Después de meses de espera, y tras una filtración de último momento ocurrida este fin de semana, Marvel Studios y Sony Pictures estrenaron el primer trailer de Spider-Man No way home (Spider-Man Sin camino a casa).

Las escenas muestra cómo Peter Parker, tras quedar expuesto por Mysterio como Spider-Man, busca la ayuda del Doctor Strange para borrar de la memoria de todos su doble identidad. Sin embargo, un error de cálculos lleva a los héroes a crear una alteración espacio temporal en el (ahora sí) multiverso marveliano, lo que ocasionará la aparición de villanos de otros filmes del arácnido como Doc Ock y Electro.

El nuevo film de John Watts tiene guión de Chris McKenna y Erick Sommers, y está protagonizado por Tom Holland (Peter Parker), Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Marisa Tomei (Tía May), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), Jamie Foxx (Max Dillon / Electro), Alfred Molina (Otto Octavius) y un gran elenco que no está siendo revelado aun para que no se caigan muchas sorpresas, aunque en Twitter se pueden encontrar muchas referencias.

Spider-man No way home se estrenará el 17 de diciembre de este año.