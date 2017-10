Tráiler | Star Wars Los Últimos Jedi

Esta semana, Lucasfilm difundió el nuevo tráiler de Star Wars Los Últimos Jedi (Star Wars The Last Jedi), que llega con la particularidad de que el propio director de la película, Rian Johnson recomendó a los fans que no lo vean para evitar spoilers.

“Estoy indeciso. Si querés ir “limpio” (a ver la película), evitalo a toda costa. Pero es buenoooooo….”, escribió Johnson en su cuenta de Twitter ante la pregunta de un fanático. El usuario con el que intercambió comentarios le había recordado al director que éste, en una ocasión, había advertido a los fans que debían permanecer lo más alejados posible de toda información al respecto del film, y le consultó si eso incluía los tráilers.

Extrañamente, y contra lo que viene pasando con otras películas, este episodio de Star Wars sólo ha tenido dos avances hasta el momento, y el anterior es de abril.

En las escenas –que se transmitieron durante el partido de fútbol americano en el que se enfrentaron los Vikings de Minnesota y los Chicago Bears– se puede ver parte del entrenamiento que Luke Skywalker (Mark Hammil) le imparte a la joven Rey (Daisy Ridley) en el planeta Ahch-Toy cómo éste compara su nivel de poder con el de su anterior aprendiz, su sobrino Ben Solo (Adam Driver), ahora devenido en el Lord Sith Kylo Ren. “Sólo en mi vida he visto esta fuerza bruta, pero entonces no me asustó. Ahora sí”, dice Luke, que deberá superar su miedo a entrenar a otro posible villano.

También se puede ver la increíble batalla espacial con la que abre la película, y en la que el propio Kylo apunta sus armas contra la nave en la que se traslada su madre, la generala Leia (Carrie Fisher), y luego, en otra escena le extiende su mano a Rey, como ofreciéndole pasar al Lado Oscuro de la Fuerza.

¿Es Star Wars un gran deja vu? Es posible, ya que hay otra gran batalla en suelo helado y una escena que recuerda al final de El Imperio Contraataca, la segunda entrega de la trilogía original. Pero mientras rinda, Lucasfilm considera que no hay que hacerle ajustes.

El 15 de diciembre se develará el misterio y los secretos que oculta este film del aclamado Rian Jonhson, que ya sorprendió a la audiencia con su Looper, Asesinos del Futuro (2012) y varios episodios de la serie Breaking Bad.