Trailer | X-Men Dark Phoenix

20th Century Fox lanzó en YouTube el tráiler de X-Men Dark Phoenix, la última aventura mutante antes de que la franquicia se integre a las huestes de Marvel Studios que controla Disney, que compró al histórico estudio cinematográfico.

En esta ocasión, la película no está dirigida por el controvertido Bryan Singer –que estrenó la exitosa Bohemian Rhapsody– sino por el productor y guionista Simon Kinberg, que se cobrará revancha por la anterior incursión de la Fénix Oscura, una entidad que ya apareció en X-Men La Batalla Final (X-Men The last stand, 2006) que dirigió Brett Ratner con libreto de Kinberg, con mala repercusión entre los fans.

En esta ocasión, y con la historia reescrita desde el principio por el elenco que encabezan James McAvoy (Profesor Charles Xavier) y Michael Fassbender (Magneto), los mutantes volverán a encontrar a esta entidad cósmica que poseerá a Jean Grey (Sophie Turner, Sansa Stark de Game of Thrones) volviéndola una enemiga de proporciones cósmicas.

De esta manera, el tráiler falla de alguna manera en contar de qué va la trama pero cumple en mostrar el poder destructivo del que es capaz la Dark Phoenix del título, muy en línea de la cataclísmica debacle que provocó en su anterior incursión cinematográfica.

Además de los mencionados intérpretes, también serán de la partida Nicholas Hoult (Beast), Evan Peters (Quicksilver), Tye Sheridan (Ciclops), Alexandra Shipp (Storm), Kodi Smit-McPhee (Nightcrawler) y Jessica Chastain como “Smith”, que se presume como una enviada del imperio Shi´ar

La película llegará a los cines argentinos el 6 de julio de 2019.