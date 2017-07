Un argentino dirigirá “Robotech”

Te puede gustar o no “Robotech” por lo que significa para el animé en general; pero es innegable el hecho de que esta serie “pastiche” se convirtió en uno de los ejes fundamentales del desembarco del animé en la Argentina a fines de los años ´80, al punto que todavía hay fanáticos de esta versión de Macross que la adoran.

Lo mismo pasa en los Estados Unidos, y por eso, el director argentino Andrés “Andy” Muschietti, que hizo pie en Hollywood con la exitosa película “Mamá” y que en septiembre estrenará su nueva versión de “It”, basada en el libro de Stephen King, fue convocado por Sony Píctures para dirigir la remake de “Robotech”, según informó la revista Variety.

Muschietti se inició en el séptimo arte con uno de los cortometrajes de “Historias Breves 3”, fue asistente de Alejandro Agresti en “Una noche con Sabrina Love” y de Alberto Lecchi en “Fotos del alma”, y fue mencionado como posible director de varios proyectos este año como He-Man, Shadow of the Colossus,y los spin off de Star Wars, pero Sony se adelantó a confirmarlo como realizador de “Robotech”

Muschietti y su hermana Bárbara, colaborarán con los guionistas Gianni Nunnari y Mark Canton en la adaptación de la serie animada popularizada en este país en la década del ´80 por el productor Carl Macek, y que no era otra cosa que un rejunte de los animés japoneses “Super Dimensional Fortress Macross”, “Super Dimensional Cavalry Southern Cross” y “Genesis Climber Mospeada”, que realizó para conseguir los 65 episodios que necesitaba para convertirla en una serie apta para ser “sindicada” en la TV yankee.

La historia tiene lugar en el año 1999, después de la caída en el Pacífico Sur de una gran nave alienígena que impone la creación de un ejército mundial que cuenta con aeronaves que pueden transformarse en robots gigantes para enfrentar una invasión extraterrestre a gran escala de la raza conocida como los Zentraedi.

Desde ese momento, la humanidad se verá enfrentada a una serie de guerras, llamadas “Guerras Robotech“, contra diversas razas extraterrestres –los Maestros de la Robotecnia y los Invid, entre otros- que van llegando a la Tierra para quedarse con las últimas reservas de “protocultura“, el combustible que hace funcionar sus naves.

Muschietti, que tiene 44 años, nació en el barrio de Mataderos, y tras sus primeros pasos en la Argentina, marchó a Estados Unidos tras ser convocado por el director mexicano Guillermo del Toro, que produjo una largometraje basado en el corto “Mamá” en 2013, y que con tan sólo 15 millones de dólares recaudó la friolera de 145 millones.