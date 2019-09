La nueva Baroness de “Snake Eyes”: Úrsula Corberó

La franquicia fílmica de G.I. Joe no ha terminado. Después de G.I. Joe El Origen de Cobra (G.I. Joe The Rise of Cobra, 2009)- que recaudó 305 millones de dólares, y su secuela G.I. Joe El Contraataque (G.I. Joe Retaliation, 2013) que superó los 375 millones, ahora Hasbro quiere producir un spin off sobre uno de sus personajes más emblemáticos.

Paramount Pictures anunció para 2020 el estreno de Snake Eyes, con Henry Golding (¿?) como protagonista y Andrew Koji como su némesis, el ninja Storm Shadow.

Pero la gran novedad de este film, que contará con la dirección del alemán Robert Schwentke –responsable de Insurgente (Insurgent, 2015), Divergente: Leal (Allegiant, 2016), R.I.P.D. Policía del Más Allá (R.I.P.D., 2013) y Red (2010), entre otras- es el regreso del personaje de Baroness (La Baronesa).

Para el rol, los productores dejaron de lado a Sienna Miller, que lo interpretó en 2009 y eligieron a Úrsula Coberó, la coprotagonista de la serie La Casa de Papel. De esta manera, la novia del Chino Darín, logrará obtener su primer papel importante en una producción internacional.

Snake Eyes llegará a los cines de los EEUU el 16 de octubre de 2020.