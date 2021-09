Vuelve DC Fandome

El DC FanDome, el evento virtual para los fans de la editorial y las producciones de Warner Bros. ya tiene fecha de regreso: sábado 16 de octubre, a las 14 (hora argentina). La convención virtual se realizará, al igual que el año pasado, por streaming de manera gratuita y presentará los adelantos de películas como The Batman, Black Adam y The Flash y de las nuevas temporadas de series como Superman & Lois, Batwoman y Supergirl.

De acuerdo a la organización, toda la programación de DC FanDome estará subtitulada en varios idiomas que incluyen árabe, portugués, mandarín, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, polaco, ruso y español.

Los fans podrán acceder al evento en la web DCFanDome.com, aunque también estará disponible en los canales oficiales de la convención en redes sociales como Twitch, YouTube, Facebook y Twitter. También habrá un DC Kids FanDome, al cual se accede por separado, en la web DCKidsFanDome.com

El DC FanDome este año vuelve cargado de novedades, separadas en secciones, que permitirán a los fans poder elegir qué ver y cuándo verlo.

Las novedades cinematográficas:

Un nuevo tráiler exclusivo de The Batman

Nuevos contenidos de DC Liga de Supermascotas

Nuevo avance de Black Adam

Adelanto de The Flash

Primer vistazo a Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods

Televisión:

Avances de las nuevas temporadas de Batwoman, The Flash, Superman & Lois y Sweet Tooth

Homenaje de despedida a Supergirl, la cual termina tras seis temporadas

Celebración de los 100 episodios de DC’s Legends of Tomorrow

Primer vistazo a Naomi y un adelanto de los nuevos episodios de Stargirl.

Animación:

Anuncio de la nueva miniserie Aquaman: King of Atlantis

Tráiler de la tercera temporada de Harley Quinn

Adelanto del nuevo episodio de Batman: Caped Crusader y un avance con spoilers de Young Justice: Phantoms.

Anuncio de dos nuevos títulos de animación para consumo doméstico: Injustice y Catwoman: Hunted

Streaming:

HBO Max ofrecerá un avance de la serie de Peacemaker y de la miniserie DMZ.

Además, habrá novedades de Titans y Doom Patrol