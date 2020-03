¿Vuelve el Daredevil de Charlie Cox?

La cancelación de la serie Daredevil fue quizá una de las peores noticias que los fans del MCU podrían haber recibido en los últimos tiempos. Lo cierto es que con el lanzamiento de Disney +, esa compañía decidió cancelar todos los contratos que tenía con la plataforma de streaming Netflix y de esa manera las cuatro series que se produjeron en colaboración (la mencionada Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage) llegaron a su fin sin que se haya siquiera cimentado el ingreso de estos personajes al MCU central.

Pero ahora, esto último puede cambiar luego de que Kevin Smith diera a entender que el Matt Murdock de Charlie Cox podría ser parte de la tercera entrega de Spider-Man, que Sony Pictures (desde sus casas) está produciendo.

Como recordarán, al final de Spider-Man Far from Home, Peter Parker (Tom Holland) fue expuesto ante el mundo por Mysterio (Jake Gyllenhaal) como un asesino y ahora deberá probar su inocencia con la ayuda de un abogado.

Y si bien Marvel Studios tiene en sus planes filmar la serie de She-Hulk, el nombre de Matt Murdock suena más fuerte como el letrado que representará al joven héroe en los tribunales. El rumor lo divulgó el director Kevin Smith en su podcast Fatman Beyond y aseguró que a los directivos del estudio les encanta la idea puesto que el actor se hizo muy querido gracias la serie del Hombre sin Miedo y sería un gran golpe de efecto volverlo a ver en ese rol.

“¿Escuchaste que Spider-Man, la nueva película de Spider-Man, tendrá un abogado?”, le preguntó Smith a su compañero de podcast, Marc Bernardin, y respondió él mismo la pregunta: “Charlie Cox, lo están trayendo como Matt Murdock. Ese ha sido el rumor en línea y dicen que le gusta a Marvel”.

Esta teoría está apoyada por We Got This Covered, que asegura que además de querer tenerlo en la película, Marvel Studios quiere producir una suerte de reboot del personaje para Disney + con Cox como protagonista.

La filmación de la nueva película de Spider-Man (“Home Run”, según los rumores), se iniciaría en el verano boreal en los EEUU siempre y cuando se declare el fin de la pandemia de coronavirus.