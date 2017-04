¿Vuelve The Matrix?

Cuando hace quince años los (por entonces) hermanos Wachoski adelantaron la salida de las dos secuelas de uno de los films de ciencia ficción más alucinantes de los últimos tiempos, recurrieron a la animación para contar historias situadas en ese universo en el formato de segmentos, unidos bajo el título de “Animatrix” y realizados por diferentes luminarias del género como Shin’ichirō Watanabe, Yoshiaki Kawajiri, Kōji Morimoto, Peter Chung.

El conjunto de Animatrix, con sus pro y sus contra, terminó teniendo mejor resultado que las dos secuelas protagonizadas por Keanu Reeves, Carrie-Ann Moss y Lawrence Fishburne y por eso ahora, la gente de Warner Bros quiere encarar una continuación por ese lado y prescindiendo de las (ahora) hermanas Wachowski, que desde hace años mantienen una baja performance en la taquilla internacional.

El sitio The Hollywood Reporter dio la primicia de esta novedad hace algunos días, dando a entender que el guión de esta suerte de spin off estaría a cargo de Zak Penn (‘se acuerdan de Zak Penn? ¡Volvió! ¡Y en forma secuelas!), el escriba de “The Avengers”, “The Incredible Hulk” y “Elektra”; y protagonizada por el actor de “Creed” y “Fantastic Four”, Michael B. Jordan.

Con este detalle, quedaría también fuera de la ecuación Keanu Reeves, que encarnó a Neo en las tres películas originales, y que aseguró que estaba dispuesto a regresar a la franquicia siempre y cuando estuvieran a cargo de las Wachowski.

El propio Zak Penn, ante el temor de sufrir los típicos insultos por parte de los fans ante un eventual reboot de The Matrix, salió a aclarar los puntos a través de su cuenta de Twitter. “Todo lo que puedo decir en este momento es que nadie puede o debe reiniciar ‘The Matrix’. La gente que conoce ‘Animatrix’ y los cómics lo entenderá”, escribió el guionista, y agregó: “¿Qué tal si solo reestrenamos ‘The Matrix’? No reiniciarla, no puedes hacerla mejor”.

Con respecto a busca un sustituto para Reeves, Penn no tuvo reparos en deshacerse en halagos para con él. “Si fuéramos a sustituir a Keanu Reeves, yo contrataría a Keanu Reeves“, escribió.

De todas maneras, en los días subsiguientes, Warner Bros. dejó trascender el rumor de que la nueva entrega podría hacer foco en la búsqueda de un joven Morpheus de la identidad del “elegido”.