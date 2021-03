Vuelve Supergirl

Hace algunas semanas te contamos que la producción de Supergirl comenzaba a filmar los episodios de la sexta y última temporada y ahora The CW anunció la fecha del estreno.

El canal anunció que la sexta temporada comenzó a emitirse el próximo 30 de marzo, mientras que Superman & Lois se toma un pequeño receso después de su cuarto episodios debido a que no tienen todavía todos los capítulos terminados debido a un caso de Covid-19 en el set.

En algunas fotos que se exhibieron en las redes sociales se puede ver la nueva versión del traje de la heroína, que fue evolucionando desde la primera temporada hasta convertirse en una versión similar a la de su primo. Por su parte, Melissa Benoist dejó de lado su flequillo en favor de un peinado muy similar al que utilizaba en las de las primeras temporadas de la serie.

En esta nueva tanda de episodios, los guionistas trabajaron sobre las consecuencias de la destrucción de la DEO, que dejó al grupo de la protagonista bastante complicado aunque ya tengan una nueva base de operaciones.

It's her time to soar. The final season premieres Tuesday, March 30 on The CW! #Supergirl pic.twitter.com/4Q3Z3GImSH

— Supergirl (@TheCWSupergirl) March 5, 2021