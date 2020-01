¿Vuelve The Mask al cine?

Hace un poco más 25 años, Jim Carrey comenzaba su ascenso a la fama con dos comedias hechas a su medida: Ace Ventura y La Máscara (The Mask), basada en el comic del mismo nombre editado por Dark Horse.

Ambos films tuvieron una increíble recepción por parte del público, y allanaron el camino para que Carrey protagonizara otros dos sucesos: Tonto y Retonto (Dumb and Dumber, 1994) y Batman Eternamente (Batman Forever, 1995). Y aunque poco después llegó Ace Ventura 2, lo cierto es que esa fue la única secuela que Carrey hizo en los siguientes 20 años que pasaron hasta Tonto y Retonto 2 (2014).

Esto se debe a que, después de Ace Ventura 2, Carrey se dio cuenta de que sus personajes no tenían tanta sorpresa o sustancia como regresar y optó por encarar proyectos nuevos que le trajeron bastante satisfacciones en el aspecto actoral como The Truman Show (1997).

Pero ocurre que, hace algún tiempo, la compañía telefónica At & T compró Warner Bros. y desde ese momento comenzó a remover el avispero para que los adormecidos ejecutivos de cien y TV pusieran en marcha la máquina productiva que tanto demora en dar sus frutos.

De esta manera, en los próximos meses aparecerá el servicio de streaming definitivo de la compañía: HBO Max, en tanto que DC Universe parece haber tomado un rumbo definitivo.

En todo este ámbito, y teniendo en cuenta que New Line Cinema (la antigua productora de The Mask) fue absorbida por Warner hace algunos años, el proyecto de traer al anti-héroe está reactivado. Como complemento, los nuevos directivos están muy interesados en que Carrey retome el papel, no se sabe aún si en compañía de Cameron Díaz, que también alcanzó el status de estrella con este film.

En paralelo, el director de Dark Horse, Mike Richardson, le contó a la revista Forbes hace algunos meses que están tratando de llevar otra vez al cine al personaje, aunque tienen pensado hacerlo en un tono más oscuro que el de la película de Carrey, es decir más parecido al comic original que publicaron entre fines de la década de 1980 y comienzos de la de 1990.

Además, Richardson comentó que tiene en mente a una actriz brillante para dar vida al nuevo personaje que se atreverá a colocarse la máscara de Loki pero se negó a revelar quién es.

Ahí es donde entraría WB, que deberá definir cuál de los dos proyectos tiene más prioridad, y dados los resultados de reboots con protagonistas femeninas que han ido apareciendo en los últimos años, la respuesta podría sorprender a más de uno…