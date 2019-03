¿Vuelven Blade y Ghost Rider?

Con el advenimiento de la Fase 4 del MCU, los responsables de Marvel Sudios quieren hacer una suerte de Marvel Knights (ese maravilloso sello capitaneado por Joe Quesada que editó joyas y más joyas desde 1998) y para eso tienen planeada una serie de películas planificadas para obtener a que incluyen personajes como Black Widow y (secuelas de) Deadpool; y el regreso de otros que ya han pasado por la pantalla grande aunque bajo el ala de otros estudios como Blade y Ghost Rider.

De esta manera, el sitio We Got This Covered, que está lanzando varias “primicias” en los últimos días, asegura que el próximo personaje en recibir este tratamiento es Blade, el cazavampiros que llevaron al cine Stephen Norrington y Wesley Snipes con New Line Cinema como productora; y que de alguna manera es la película que verdaderamente refundó a Marvel en el cine.

Lo increíble es que, a pesar de los 20 años que transcurrieron, Wesley Snipes (56) se siente en forma para volver a encarnar a este justiciero de los sobrenatural, al punto de asegurar que sus dientes “todavía tienen filo” y que “lo que hicieron hace 20 años es un juego de niños comparado con lo que pueden hacer ahora”, en referencia a un equipo de producción que, según él, mantiene charlas con Marvel desde hace dos años.

A esto se le suma que Kevin Feige ya ha reconocido públicamente que se la ha pasado por la mente un par de veces la idea de rebootear a las películas de Blade, aunque muchos rumores aseguran que la cosa iría más para el lado de hacer una película sobre Fallon Grey, la hija del cazvampiros.

Ghost Walker

Otro rumor que comenzó a correr por las redes sociales es el regreso del Ghost Rider Johnny Blaze, que desde 2012 fue descartado por Sony tras el fracaso de la segunda película protagonizada por Nicholas Cage.

Si bien el Ghost Rider fue integrado al MCU en la serie Agents of S.H.I.E.L.D., era la versión de Robbie Reyes, lo cual dejó abierta la puerta a la integración de Blaze, que podría estar interpretado por Norman Reedus, el protagonista de la serie The Walking Dead.

Reedus ya hizo pública su intención de personificar al jinete del infierno, y también al Silver Surfer en la última edición de la Walker Stalker Con, ocurrida en septiembre del año pasado, lo que acrecentaría la posibilidad de que esto ocurra en algún momento.

Por lo pronto, su gran experiencia arriba de una moto, lo ayudaría bastante a acercarse a ese papel.