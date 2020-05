¿Vuelven Henry Cavill y Ben Affleck como Superman y Batman?

Cuando Warner Bros. confirmó que finalmente estrenará el Snyder´s Cut de Justice League, los fans del DCEU recobraron la esperanza de ver a los actores que encarnaron a Superman y Batman –Henry Cavill y Ben Affleck– de nuevo en acción.

Como podrán recordar los lectores, Henry Cavill mantuvo una relación distante con Warner Bros. después del estreno de Justice League, y varios rumores apuntan a que fue separado del DCEU por negarse a hacer el cameo de Shazam!.

Affleck, por su parte, tenía estipulado escribir, producir y dirigir su propia película de Batman pero sus problemas con la bebida lo alejaron del proyecto progresivamente, hasta que la llegada del director Matt Reeves lo terminó de dejar afuera de todo, incluso del papel protagónico.

Pero con esta renovación que está sufriendo el DCEU por parte de AT&T, que es la nueva dueña de Warner Bros. y parece tenerla mucho más clara en todo lo referente a hacer plata a como dé lugar, nuevos rumores apuntan a un regreso de estos dos actores.

En primer lugar, la cuenta de Twitter de AT&T no para de lanzar guiños de todo tipo a los fans de DCComics, es decir que ni siquiera los deriva a Warner Bros o a HBO Max. En este marco, un seguidor de la cuenta le preguntó si era posible traer de regreso a Batffleck y el responsable de la misma no dudó en contestar. “¿Quién sabe lo que aguarda en el futuro? ¿Quién sabe quién responderá al llamado?”, escribió junto a una imagen de Batffleck al lado de la batiseñal.

One thing @ATT, after the announcement of the #ZackSnydersJusticeLeague will it be possible to see Ben Affleck as Batman in other future films? pic.twitter.com/MHn9MIF9RP — Del fan, Para el fan (@delfanparalfan) May 22, 2020

Who knows what the future holds? Who knows who will answer the call? 🦇 pic.twitter.com/F7ZEw7agjn — AT&T (@ATT) May 22, 2020

En el otro lado, varios medios señalaron esta semana, sin ningún tipo de sustento, que Henry Cavill estaba en negociaciones para retomar su papel de Superman en varias producciones de Warner Bros. como Shazam! 2 o la demoradísima Black Adam. Si bien esto pareció más un rumor destinado a elevar las acciones de AT&T, lo cierto es ni Warner Bros. ni Cavill salieron a desmentirlo. De hecho, lo único que ha confirmado el actor es su activa participación en el Snyder´s Cut, ya sea para filmar nuevas escenas o grabar su voz. En diciembre pasado, el actor le contó a Men´s Health que todavía era el dueño de la capa.

«La capa todavía está en el armario. (…) Sigue siendo mía. No me voy a sentar tranquilamente en la oscuridad mientars todo se va al diablo. No he renunciado al papel. Todavía tengo mucho para dar con Superman, muchas historias por contar. (…) Quiero hacer lo que ocurre en los cómics. Eso es importante para mí. Hay mucha justicia que impartir con Superman. El estado actual es: ‘Ya lo verás’», dijo.

Además, otra de las causas de la proliferación del rumor es que el DCEU quiere darle luz verde a la película de Supergirl pero antes debe determinar qué será de Superman, para saber si lo van a incluir o hacer algo loco como las Birds of Prey. Sea lo que sea, Henry Cavill festejó los rumores entrenando con «viejos amigos», como llama a los complementos de su gimnasio particular.

Thank YOU for all the fan support! pic.twitter.com/67ZroenWHb — AT&T (@ATT) May 28, 2020