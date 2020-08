Vuelven Ren & Stimpy

Hace casi 30 años Nickelodeon estrenó Ren &Stimpy, una de las series animadas más zarpadas e irreverentes que se hayan visto alguna vez. Si bien la serie logró picos de popularidad, la partida de su creador, John Kricfalusi la dejó nocaut y debió ser cancelada tras 5 emporadas (52 episodios).

Pero como los derechos de la serie quedaron en manos de Nickelodeon, ahora esa cadena ordenó una nueva versión del dibujo animado que incluitá a vaios de los guionistas originales y a Billy West, que hizo las voces de ambos personajes en algunas temporadas junto con Kricfalusi, que fue acusado de abuso sexual en 2018 y no formará parte de este equipo creativo.

Hace algunas semanas, Viacom anunció que también recreará a Beavis & Butthead, aunque ellos sí contarán con Mike Judge como showrunner. Otra serie que Viacom tiene en espera es Jodie, un spin-off de Daria; en tanto que conservan los derechos de BoJack Horseman, King of the Hill y The Cleveland Show, el spin off de Family Guy.

«Ren & Stimpy se une a nuestra lista de series animadas para adultos que incluye a South Park, Beavis & Butt-Head y Clone High, mientras continuamos reimaginando nuestros tesoros para las nuevas generaciones», dijo Chris McCarthy, el presidente de ViacomCBS Entertainment y Youth Group.