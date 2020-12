Warner Bros. estrenará todas sus películas en cine y en HBO Max al mismo tiempo

«Vivimos en tiempos sin precedentes que requieren soluciones creativas», fueron las palabras que utilizó la presidenta y directora ejecutiva de Warner Bros., Ann Sarnoff, para anunciar que desde el 2021 todos los estrenos que vienen postergando por la pandemia se exhibirán en simultáneo en cines y en streaming.

Debido a la larga duración de la pandemia de coronavirus que se originó en China en noviembre de 2019 (y de la que recién dieron cuenta en diciembre cuando se volvió incontrolable), Warner Bros. decidió emplear con el resto de sus películas la misma estrategia que implementó con Wonder Woman 1984 que saldrá en cines a fines de diciembre donde se pueda, y si no irá por streaming a través de HBO Max. Lo mismo había hecho Disney con Mulan hace unos meses con resultados dispares.

Entre las películas que llegarían de esta manera están The Matrix 4, The Suicide Squad de James Gunn, El Conjuro 3 y el remake de Dune de Denis Villeneuve, según anunció el jueves el estudio, como una manera de promocionar la plataforma de streaming que mejores críticas ha tenido en los últimos meses.

La lista, además de las citadas, estaría integrada por The Little Things (con Denzel Washington), Judas and the Black Messiah, Tom & Jerry, Godzilla vs. Kong (), Mortal Kombat, Those Who Wish Me Dead (con Angelina Jolie), Space Jam: A New Legacy, Reminiscence (con Rebecca Ferguson y Hugh Jackman), Malignant (terror también dirigido por James Wan), King Richard (con Will Smith), En el Barrio, Cry Macho (dirigida y protagonizada por Clint Eastwood) o The Many Saints of Newark (la precuela de Los Soprano).