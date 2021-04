Warner canceló New Gods y el spin-off de Aquaman

Hace algún tiempo DC Films anunció sorpresivamente la adaptación de New Gods, la inmortal creación de Jack Kirby, que iba a guionar y dirigir Ava DuVernay junto a Tom King. Fiel al estilo de la productora, en medio del mega éxito que está teniendo Zack Snyder´s Justice League en todo el mundo, la productora anunció esta semana que la historia que involucra a Darkseid, y que fue aprobada por la anterior gerencia del estudio, queda oficialmente cancelada.

El otro film que no se llevará a cabo será The Trench (La fosa) de James Wan, basado en las terroríficas criaturas que enfrentaron Aquaman y Mera antes de hallar el tridente del rey Atlann.

“Como parte de nuestra grilla de DC, algunos títulos en desarrollo heredados, incluidos New Gods y The Trench, no seguirán avanzando. Agradecemos a nuestros socios Ava DuVernay, Tom King, James Wan y Peter Safran por su tiempo y colaboración durante este proceso y esperamos nuestra sociedad con ellos continúe en otras historias de DC. Los proyectos seguirán en sus hábiles manos si avanzan en el futuro», señala un comunicado de Warner Bros. que compartió The Hollywood Reporter.

De esta manera, DC Films parece encarar el incierto futuro del DCEU en la línea de films como The Flash, Shazam 2, Black Adam y los proyectados Blue Beetle, Batgirl, Supergirl, Green Lantern Corps y… Static Shock. Asimismo, hay planes para un film de Zatanna y una tercera entrega de Wonder Woman a las que se agregaría la temida versión de Superman de JJ Abrams que viene de destruir el universo de Star Wars con una gran colaboración Rian Johnson.

“Tom, me encantó escribir New Gods contigo. Me molesta que la saga de Barda, Scott, Granny, Highfather y The Furies termine de esta manera. Bucear en el Cuarto Mundo de Kirby fue la aventura de una vida completa. Eso no se puede quitar. Gracias por tu amistad. Y recuerda…#DarkseidEs”, escribió DuVernay en su cuenta de Twitter, tras enterarse de esta noticia.

Tom, I loved writing NEW GODS with you. I’m upset that the saga of Barda, Scott, Granny, Highfather and The Furies ends this way. Diving into Kirby’s Fourth World was the adventure of a lifetime. That can’t be taken away. Thank you for your friendship. And remember… #DarkseidIs pic.twitter.com/XyyIjcB8Wv

— Ava DuVernay (@ava) April 1, 2021