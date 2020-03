Wonder Woman 1984 no se estrenará en la web

La pandemia mundial de coronavirus ha logrado detener a la maquinaria de Hollywood como ni siquiera la huelga de guionistas de 2008 pudo hacerlo. En las últimas horas Disney pospuso el estreno de Black Widow, casi al mismo tiempo que surgieron rumores que indicaban que Warner Bros. había dado vía libre al estreno de Wonder Woman 1984 en el sistema «on demand».

Después de que el mismo estudio hubiera detenido la producción de The Matrix 4 y The Batman por la cuarentena que afecta al mundo entero, sitios como The Wrap habían señalado que el estudio estaba considerando lanzar la película de Patty Jenkins a través de Internet, como hacen con las producciones animadas que salen a la venta en DVD y en “on demand”.

Este rumor se vio reforzado por la iniciativa de Sony Pictures de lanzar el film Bloodshot a través del sistema VOD (video on demand) debido al cierre de los cines de EEUU, que se produjo apenas unos días después de su lanzamiento.

Sin embargo, más tarde la empresa desmintió esa información a través de otros portales como Indiewire que esa información era incorrecta y que, por el momento, Wonder Woman 1984 mantiene, por ahora, su fecha de estreno para el 5 de junio de este año.

Esto, claro, podría cambiar de un momento a otro si la cuarentena se extiende en los EEUU, que es el tercer país más afectado por el coronavirus después de China e Italia.

Asimismo, la producción de WW1984 compartió algunas fotografías de la producción que muestran que, al menos en apariencia, Maxwell Lord (Pedro Pascal) y Cheetah (Kristen Wiig) serán aliados contra la amazona.