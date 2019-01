X-Men y Fantastic Four llegarían al MCU en 6 meses

Parece mentira que ya haya pasado un año desde que comenzó todo este proceso de venta y fusión de 20st Century Fox y Disney Studios; y que en tan sólo 12 meses hayan ocurrido tantas cosas como la aparición de un tercer interesado; y que el gobierno de los EEUU haya aprobado la operación.

Pero, entre las miles de consecuencias que tendrá esta fusión, lo que llama la atención de los fans de los cómics es cuándo y cómo pasarán a formar parte del MCU las franquicias de X-Men y Fantastic Four.

Y como siempre, la respuesta llegó de parte de la persona más importante en la creación del MCU, Kevin Feige, que adelantó que si bien no están realizadas las conversaciones formales sobre este momento, sí hay una línea de tiempo en lo que esto ocurriría y será antes de lo que todos esperan.

En una entrevista que le dio al Playback Podcast de la revista Variety, Feige contó que todavía no tiene luz verde para comenzar a integrar a los X-Men (que estrenarán dos películas este año entre Dark Phoenix y la demoradísima New Mutants) pero adelantó que esto bien podría esta pasando “en los primeros seis meses del próximo año”.

El puntapié idea para esta movida bien podría ser Avengers Endgame , en el que la batalla contra Thanos podría concluir con un reboot del MCU. La principal clave de este dato está dada porque Marvel Studios aún no adelantó cuáles serán sus próximo lanzamientos, más allá de Spider-Man Far from Home (2019). Esto deja una opción abierta para unas siete películas de Marvel que Disney anunció este año, más la posibilidad de filmar Guardianes de la Galaxia vol 3 (Guardians of the Galaxy vol 3) si es que el elenco puede superar el despido del director James Gunn.

“La noción de los personajes regresando es genial. Es genial cuando una compañía que creó a todos estos personajes puede tener acceso a todos estos personajes. Es poco usual que no. Pero en términos de realmente pensar sobre esto y realmente planear cosas, no hemos comenzado aún”, dijo Feige en el podcast.