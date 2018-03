Enrico Marini

Mi enfoque para enganchar al lector con mis historias es muy simple: quiero que el lector viva los conflictos desde la óptica de los personajes. Que el lector adopte esa mirada. ¿Se acuerdan de Titanic? Todos sabíamos cómo iba a terminar la historia, pero lo que nos atrapaba era el destino de los personajes. Yo trato de que el lector se apegue a ellos, que viva internamente los conflictos, desde una mirada nueva, como si nunca hubiese tenido contacto con esos temas.

Por supuesto tiene que haber margen para que el lector interprete, para que se responda él mismo algunas preguntas. Yo ofrezco algunos elementos, pero no juzgo a los personajes, ya los quiero como si fueran personas de carne y hueso. Parte de la gracia de dotar a estas criaturas de papel de una cierta humanidad consiste en darles derecho a evolucionar, a cambiar, como hacemos nosotros. Cosas, situaciones o personas que hoy nos generan ciertas reacciones, o cierto gusto, quizás mañana nos generan otra cosa. La perspectiva va variando en función de la información que manejamos, de la experiencia… y a veces cambiamos de parecer. Revisar una sentencia es un derecho humano, sin dudas. Y cuando tratás de crear personajes complejos, hay que darles el derecho de pegar volantazos, y por supuesto explicar el contexto, como para que el lector entienda el por qué de estas reacciones aparentemente inesperadas.

Hoy mis influencias no vienen tanto del campo de la historieta, sino más bien del cine y las series de TV… Incluso de la pintura. Para dibujar las batallas de Las Águilas de Roma observé un montón de cuadros que representan escenas de batallas de distintas épocas, para comprender las distintas puestas en escena que emplearon.

A la hora de escribir un guión, siempre busco los símbolos más fuertes que puedan representar el contenido de la historia. Con el correr de los años fui logrando el principal objetivo, el desafío que me impuse a mí mismo: encontrar el equilibrio entre diálogo y narración, siempre privilegiando el impacto visual de las imágenes, que incluso siendo mudas pueden contener muchísimas acciones. Sin dudas, el dibujo es el mayor vehículo narrativo de la historieta.

Lo de Batman empezó como un chiste. Fue en una cena, hace varios años, con François Pernot, que es uno de los jefes en Dargaud y además dirige Urban Comics, la editorial que publica Batman en varios países de Europa. Yo le dije ”teniéndote a vos de jefe, yo podría hacer Batman”. Y él me respondió ”¿por qué no? Es posible”. En la mesa estaba también Mathieu Lauffray, el dibujante de la serie Long John Silver, y yo le dije ”Vos también, Mathieu, te coparías haciendo una de Batman, no?”. Nos reímos todos y quedó todo ahí.

Unos meses más tarde, me encuentro con François Pernot en Angoulême y me dice que Jim Lee está interesado, que quiere encontrar la forma de concretar un proyecto de ese estilo, con autores europeos, y que además conocía mi trabajo. Yo le dije que me tuvieran paciencia, porque tenía que encontrar la idea para el guión, y sobre todo tiempo para dibujar, porque en ese momento estaba a pleno con mis dos series, Las Águilas de Roma y El Escorpión. La verdad que no pensé que los americanos me iban a esperar tanto tiempo.

Pero bueno, ni bien apareció la idea, me lancé con todo. Por suerte, y para mi sorpresa, me aceptaron el guión tal como lo mandé, sin pedirme ninguna modificación. Por lo que me dijeron, ellos sólo te hacen problema si sienten que no estás respetando a los personajes de su universo, si sienten que los ridiculizás. Si no, te dejan trabajar con mucha libertad.