Hirohiko Araki

Alguna vez dije “en Italia encontré mi estilo”, y es porque una de las cosas que más me influenciaron en mi historia fue el arte italiano, sobre todo la escultura renacentista, en especial las obras de Miguel Ángel. Esos cuerpos en torsión me fascinaron, en especial la posición de los brazos, los codos, ver para dónde apuntan, con esas angulaciones casi no realistas, o por lo menos improbables. Y las muñecas, que en las esculturas casi siempre están en torsión. Incluso hoy, Italia tiene excelentes artistas plásticos, como Giorgio Morandi, que me cautivó con su tratamiento tan extremo de los colores.

Cuando empecé a publicar JoJo, en la misma revista aparecía una serie muy longeva llamada Kochira Katsushika-ku Kameari kōen-mae hashutsujo, que en aquel entonces iba por el tomo 45. En ese momento me resultaba un disparate, hasta me incomodaba la idea de que hubiera mangas tan largos. Ahora que estoy cerca de superar esa cantidad de tomos, ya no pienso que sea raro, ni que esté mal. Le doy para adelante, con total tranquilidad.

Crear un universo narrativo estructurado, en el que pueda vincular a los distintos personajes de las distintas sagas no es algo que me haya resultado demasiado complicado. Yo soy un mangaka acostumbrado a respetar la continuidad, es algo natural en mí. El único impedimento que encontré fue que, al trabajar en revistas apuntadas a niños y adolescentes, me tenía que controlar con el tema de la violencia y los desnudos. Pero también eso me dio grandes satisfacciones, porque mi obra se conoció y se difundió muchísimo entre un público masivo. O sea que el esfuerzo se justificó ampliamente.

Obviamente, para concentrarme en las aventuras de JoJo, tuve que relegar otras ideas y otros proyectos… que tampoco son tantos. De todos modos, yo anoto todo en un cuaderno. Cada idea que se me ocurre, hasta las más delirantes, y hasta las más ordinarias, ni bien se me ocurren, las anoto. Y después veo qué hago. Por ahí veo cómo a alguien se le cae una gota de agua de la boca… y más adelante juego con eso para desarrollar un nuevo Stand.

Una de las cosas que pude concretar fue eso que algunos definen como mi “manual de manga”, que en realidad son como reflexiones que yo queria compartir con los lectores. Les quería contar cómo trabajo, como para darle a mis fans que quieren ser magakas una especie de guía o de documentación.

También trabajo en ilustraciones que me encargan distintas marcas de ropa, y ese es un trabajo muy diferente al de realizar un manga. Son encargos, que hay que hacer cumpliendo ciertas indicaciones. En general, elijo atenerme a esas indicaciones y hacer lo que me piden. En el manga, todo surge de mi mente y si aparece algún obstáculo, o alguna intermediación, aparece en las discusiones que cada tanto tengo con mi editor. Y claro, en mis historietas siempre hay un espacio por el cual se filtra la moda, por esa fascinación que tengo yo por los accesorios, por integrar todas esas cosas al diseño de mis personajes. En general, a la hora de diseñar a los personajes y sus atuendos, tomo en cuenta dos cosas: la vida diaria y la fantasí. Me gusta combinar la moda de todos los días con ropas más bizarras, más extrañas, y hasta caricaturescas, que en la vida real serían imprácticas.

Muchas veces me preguntan por qué les cambio los colores a la ropa de los personajes de una ilustración a la otra, o cuando incluyo páginas a color en mis mangas. La verdad es que las distintas combinaciones de colores me permiten enfatizar mejor y transmitirle mejor a los lectores ciertas sensaciones e impresiones.

En las primeras ocho sagas de JoJo me esforcé concienzudamente por crear protagonistas bien distinguibles, con distintas apariencias, distintas siluetas, y por supuesto distintos diseños para sus atuendos. También me propuse que cada uno de los protagonistas simbolizara de alguna manera el “mundo” en el que transcurre cada arco, o sea que la historia también los influencia. Y por supuesto, estoy todo el tiempo explorando nuevos estilos de dibujo y no me interesa esconderlo. Si mi dibujo evoluciona, no me preocupa para nada que eso se vea en los mangas.