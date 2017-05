John Ostrander

Yo empecé como fan de los comics, durante muchos años, y además escribía obras de teatro en mi Chicago natal. Un viejo amigo, Mike Gold, empezó a armar la editorial First Comics y como conocía mi interés por el medio, me preguntó si tenía ganas de hacer algo con él. Me dio mi primera oportunidad como guionista de comics y, como suele decirse, el resto es histeria.

Lo que siempre se preguntan los fans es de dónde sacamos las ideas para los comics. Yo siempre digo que hay un servicio de suscripción en Poughkeepsie que una vez por mes nos manda ideas para argumentos a todos los profesionales. Marcamos las que nos interesa usar y nos mandan la factura. Una vez un fan me creyó y me preguntó cómo se hace para estar en la lista de la suscripción. Le dije que te agregan cuando te dan el Registro de Artista. Y el resto fue todo cuesta abajo. Sí, a veces soy un jodido.

Pero hablando en serio, las ideas pueden venir de cualquier lado y cualquiera las puede tener. A lo largo de los años, un montón de personas se me acercaron con un plan: ellos tienen una idea, yo la convierto en una historia y dividimos la plata. ¡Negoción! El problema es que a mí me toca toda la parte más pesada, y yo tengo un montón de ideas propias. Más de las que podría plasmar. No necesito las ideas de nadie más.

Cuando trabajo con un personaje o en una serie específica, en general las ideas tienen que ver con el personaje. Me interesa ponerlo en una situación que revele más acerca de quién es, de cómo reacciona. Por lo menos para mí, eso es lo atractivo.

A veces una idea me parece buena y tengo que chequear que esto no suceda porque es una idea que YA USE ANTES. A veces la memoria borronea algunas historias y no retengo ciertos detalles, a menos que relea los comics. Y no siempre tengo tiempo para releer mis trabajos antiguos. Ni tampoco la inclinación. Me interesa mucho más la PROXIMA historia que tengo para contar.

Mi obligación principal para con el lector es darle una buena historia y a veces eso significa romper con la continuidad acumulada. A mí en general no me molesta la continuidad, me ha ido bastante bien en ese sentido. Mejor que a muchos otros guionistas. Yo trato de serle fiel a la continuidad acumulada, sin dejar que me ate las manos. La devoción extrema por la continuidad es como cultivar pueraria lobata: a la larga va a estrangular a TODO lo demás que hagas.

Además, ¿qué continuidad del Spectre tenía que conservar? ¿La de Fleischer y Aparo? ¿La de Moench y quien sea? No nos olvidemos que a ellos no les fue bien y terminaron con la serie cancelada. Lo que traté de hacer fue tomar ELEMENTOS de cada una de estas versiones para tratar de armar un todo cohesivo. Con Firestorm, respeté la continuidad pero aposté a desarrollar la trama. Con Hawkman… bueno, esa fue una decisión editorial que se tomó antes de que yo llegara a la serie y que estaba fuera de mi alcance. Más tarde traté de reconcilar la continuidad lo mejor que pude. Entonces, la respeto, respeto a los fans del material antiguo, pero no la venero, no voy a dejar que me estrangule. Me parece que eso es jugar limpio. Antes de ser guionista yo fui fan mucho tiempo y valoro a los viejos fans y sus preocupaciones, pero me parece que es un gran error sacrificar nuevos lectores para satisfacer a los devotos de la continuidad. Entonces trato de transitar lo mejor que puedo por el sendero del medio.

Obviamente este es un problema que sólo tenemos cuando escribimos superhéroes, pero… no nos engañemos. El mainstream del mercado estadounidense se trata de los superhéroes. Y con la popularidad de las películas de superhéroes hay pocas chances de que eso cambie. Puede ser que se modifique un poco, o que cambie incluso el CONCEPTO del superhéroe, pero por lo menos en el mercado estadounidense no veo que se puedan dar grandes cambios. Si hay un cambio puede llegar a venir por el lado del fenomenal crecimiento del manga en este país, apoyado en el impacto que tiene en un público que parece estar por afuera del mainstream del comic.

Uno de los grandes problemas que veo es que hoy no hay suficientes comics para chicos. Los chicos buscan entretenimiento en otros ámbitos. Creo que nos tiene que dejar de preocupar si el comic va a ser “aceptado” o no por el público masivo y quizás preocuparnos un poco más por lo que puede pasar si eso sucede. Y seguir con lo que estamos haciendo bien. Por supuesto que sería un avance expandir la oferta y tratar de vender comics de otro tipo, pero dudo que las grandes editoriales se aboquen a una cosa así.

Mirando a futuro, veo que cada vez más los comics van a tener una primera publicación en soporte digital y más tarde se van a recopilar en papel, en formato de trade paperbacks. También me animo a vaticinar que cada vez más los autores jóvenes van a publicar su material ellos mismos, en plataformas digitales, y eso nos va a permitir ver mucha más variedad en los estilos gráficos y narrativos. Eso sería genial.