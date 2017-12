Marcos Vergara

La historieta implica, muchas veces, un trabajo en grupo. Editar historietas todavía mucho más. Pero ¿cómo no caer en la intención de controlarlo todo?

En la historieta nos encontramos muy seguido con estas diatribas, tanto en la labor como guionistas y dibujantes o como autoeditores, así como dentro de las editoriales independientes y los colectivos de editoriales que muchas de ellas componen.

Desde que me inicié formalmente en el mundo de la historieta integré muchos grupos de trabajo en diferentes formatos. Mi primera experiencia fue el Grupo Aquelarre, que formamos junto a Federico Baert y Caio Di Lorenzo en mi ciudad y que tuvo sus idas y venidas, fanzines, libros, un festival que duró 10 años y mucha producción conjunta de historietas. De hecho, llamamos al grupo así porque nos reuníamos los viernes a la noche a dibujar. Una experiencia muy enriquecedora fue el modo en el que dibujamos las novelas gráficas La danza de los condenados y El rey de la historieta, allí, Fede dibujaba los personajes a lápiz, yo hacía los fondos, después él entintaba todo y Caio coloreaba. Una experiencia de dibujo compartido que tuvo muy buenos resultados y que nos permitió aprender mucho uno del otro.

Después ingresé a Historietas Reales, el colectivo de historietistas latinoamericanos en el que venimos publicando con Rodolfo Santullo desde 2006, una experiencia muy horizontal y que llegó a tener una gran cantidad de miembros de diferentes países. Otra experiencia de grupo muy parecida es la del grupo Alegría, que inició hace apenas dos años, también horizontal y con muchos miembros y donde se pone constantemente en juego la creatividad compartida, mostrando bocetos y abriéndose a las opiniones de los demás.

Y Loco Rabia editora, la editorial que formamos en 2008 con Alejandro Farias y que hoy también integra Julia Rodríguez, fue puntapié para una gran cantidad de colaboraciones y agrupaciones. Las coediciones con otras editoriales (Belerofonte, 2d, Milenario, Dragón) fueron numerosas y la colaboración con otras editoriales para asistir a eventos y compartir stands encontró su punto más alto con el colectivo Nueva Historieta Argentina y con la flamante comiquería Fábrica de Historietas que abrimos entre cuatro editoriales.

Todos estos grupos dieron resultados positivos, algunos con una sobrevida más larga que otros, pero todos cumplieron y cumplen sus objetivos de manera muy gratificante para todos. A veces recuerdo mis primeros pasos como dibujante, cuando pensaba que era una profesión muy solitaria, y me sorprendo de ver cuánto me enseñó la historieta del trabajo en grupo.

Mucho puede hilarse sobre el tema: De cómo se reparten los roles, de la comunicación interna, de la horizontalidad en la toma de decisiones, de los diferentes sistemas de control, de los objetivos comunes y un largo etcétera. Sin embargo, ninguna técnica funciona si no existe de parte de cada miembro del grupo cierta indulgencia y la capacidad de soltar la necesidad de controlarlo todo. Es entonces cuando cada mano da verdaderamente su propia forma a la idea general. Si creemos que esto enriquece el resultado y que los errores son pasto del aprendizaje, vamos por el buen camino. Si nos sentimos frustrados cuando las cosas no salen como queremos, la acción de grupo no es lo nuestro. Personalmente, me obligo a reflexionar sobre esto todo el tiempo, intento estar atento y despierto para que nunca se me olvide este principio. Lograr este equilibrio es difícil pero si existe una sincera confianza y amistad entre los integrantes del grupo, la soga sobre la que hacemos ese equilibrio se vuelve tan ancha como la vereda que transitamos juntos. ¡Agradezco profundamente al destino por los compañeros que me dio en estos grupos por ser mi guía en ese camino!