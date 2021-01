Thierry Culliford

Mi momento más feliz llegó en 1990, cuando finalmente lo convencí a mi papá de que volviera a producir historietas a tiempo completo, que se dejara de preocupar por los contratos, los dibujos animados, el merchandising… Mi hermana Véronique se hizo cargo de todos los aspectos jurídicos y comerciales y mi papá estaba listo para volver a convertirse en autor de historietas, no solamente de Les Schtroumpfs, sino también de Johan & Pirlouit y Benoît Brisefer. Para la vuelta de Les Schtroumpfs, incluso lo había convencido de no hacer más historias cortas de 12 páginas, y pasarnos a los álbumes de 44. Y bueno, lamentablemente, sus problemas de salud ya estaban avanzados y llegamos a hacer juntos un sólo álbum, que fue Le Schtroumpf Financier. No fue fácil, el podía trabajar sólo a la mañana y yo me sumaba al estudio a la tarde, para trabajar sobre sus lápices. Pero todo el dibujo a lápiz lo hizo él, de hecho Le Lombard publicó una edición especial del álbum sólo con el dibujo a lápiz.

Para cuando él falleció, nos habíamos comprometido con la editorial a producir nuevos álbumes de Johan & Pirlouit y Benoît Brisefer, y yo me hice cargo de cumplir con esos compromisos. Había que hacerlo, a pesar de todo. Pero bueno, se trata de series que son éxitos de culto, no tienen el mismo impacto comercial que un álbum nuevo de Les Schtroumpfs.

Cuando sacamos un álbum nuevo de Les Schtroumpfs, rara vez vende menos de 250.000 o 300.000 ejemplares. Uno de Benoît Brisefer por ahí vende 30-35.000 ejemplares. Por supuesto soy conciente de que 30.000 ejemplares ya es, de por sí, una cifra formidable. Pero comparado con Les Schtroumpfs, es algo chiquito, que llega a un público acotado a Francia y Bélgica. Yo no me puedo olvidar de que en el Studio Peyo somos más de 40 personas trabajando. Entonces, tenemos que respetar nuestros compromisos y gestionar los proyectos para parar la olla de todas esas familias.

Y en un punto somos víctimas de lo que padeció Peyo en los años ´70: los Schtroumpfs, al ser mundialmente conocidos, canibalizaron a sus otras creaciones. A mí me resultaría fácil centrar el 100% de la producción del estudio en los Schtroumpfs. Es algo que a mi papá lo desbordó por completo y lo obligó a delegar todas las otras series. De Benoît Brisefer, escribió y dibujó los dos primeros libros, pero enseguida tuvo que dejarle los argumentos a Will y más tarde le dejó los dibujos a François Walthéry y a Albert Blesteau. Y por ahí sacaban un álbum cada 10 años, porque mi papá estaba atrapado en la realización de los dibujos animados de Les Schtroumpfs, un largometraje, muchísimos productos derivados… La popularidad internacional de Les Schtroumpfs lo pasó por encima a una velocidad increíble.

Cuando falleció mi papá, nos dejó una buena parte del equipo, pero igual nos quedamos con una base sólida. Se quedó mi mamá, Nina, que hoy tiene más de 85 años y se sigue encargando de las guías de color. Ella pone los calcos sobre los originales, y los pinta con lápices de color, para que los coloristas del estudio sepan qué colores tienen que lograr con sus computadoras. Mamá siempre tuvo un rol fundamental en la obra de Peyo, se encargó del color desde el principio hasta hoy. Pero bueno, en ese momento, con el equipo muy reducido, nos tuvimos que preparar muy rápido para darle continudad a todas las actividades: las historietas, el merchandising, la televisión, los dibujos animados. Fue una adaptación muy dura, a nivel psicológico y a nivel humano, porque papá falleció con sólo 64 años.

El primer álbum que editamos ya sin Peyo fue La Horde du corbeau, un episodio de Johan et Pirlouit, y tuvimos una respuesta espectacular. Nos decían que habíamos conservado muy bien el espíritu de Peyo, su universo tan particular. Eso nos permitió ganar confianza para continuar la obra de mi papá. A diferencia de Hergé, que había especificado que Tintin tenía que desaparecer junto con él, mi papá siempre decía que había tenido la oportunidad de crear personajes que le dieron alegría a millones de niños y que esperaba que eso continuara después de su muerte. Mi hermana y yo somos conscientes del patrimonio que heredamos y decidimos continuarlo, y mantener viva a su obra y a sus personajes. Y yo opino que mientras sigamos haciendo cosas copadas, no hay motivos para que esto se detenga.

Las críticas, ya les escuché todas: que los Schtroumpfs son la comunidad homosexual más grande del mundo del comic, que son comunistas porque es una sociedad igualitaria, que el Grand Schtroumpf tiene barba blanca como Karl Marx, que su gorrito es rojo por el color del comunismo, que el Schtroumpf anteojudo se parece a Trotski, que Gargamel es un estereotipo antisemita que representa la hegemonía de los judíos sobre el capital mundial… Cualquier cosa. Y está bien, cada uno tiene su visión sobre la obra, y el que quiere publicarla, allá él. Lo único que me molesta es cuando dicen que mi papá tenía opiniones nazis o antisemitas, porque es completamente falso. Mi papá nunca se interesó por la política. Me acuerdo que cuando había elecciones en Bélgica, se levantaba y le preguntaba a mi mamá por quién tenía que ir a votar. De verdad, no tenía la menor idea.