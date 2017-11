25 años de Image y Justice League

A poquísimos podcasts del nº100, arrancamos con la crítica a Justice League, la película más reciente de DC, y aprovechamos el bloque cinemático para hablar también de la serie de Punisher.

En el bloque más extenso, repasamos los puntos salientes de los 25 primeros años de Image, la editorial más interesante que tiene hoy EEUU. Obviamente no llegamos a nombrar a TODOS los títulos que nos gustan, así que no empecemos con “eeehhh… no hablaron de Sex Criminals/ Descender/ The Goddamned/ I Hate Fairyland/ whatever”.

Son casi dos horas repletas de data, recomendaciones, canciones, chistes pelotudos y el nivel de limadura al que los tenemos acostumbrados.

El podcast se puede escuchar (y esperemos que descargar) desde este link: https://archive.org/details/Podcast97_201711