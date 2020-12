La Línea Clara + New Mutants

¿Qué es la línea clara? ¿Cuáles son sus principales rasgos y sus mayores exponentes? ¿Por qué es fundamental para entender el comic europeo? De eso se trata el segundo bloque de este podcast, en el que contamos con la opinión experta y precisa del maestro Pablo Sapia.

Pero además tenemos un primer bloque en el que evaluamos la película de los New Mutants (que no pasó por los cines, pero igual merece un espacio) y un tercer bloque con Recomendaciones. Y por supuesto, canciones y chistes pelotudos, como para no perder la costumbre.

Entre una cosa y otra, se juntan casi 136 minutos como para cerrar un año espectacular en materia de podcasts.

El episodio se puede escuchar online o descargar desde este link: https://archive.org/details/podcast-137