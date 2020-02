Más Manga + Birds of Prey + Lo Mejor de 2010

Alucinante podcast de verano, con muchos temas candentes.

En casi 130 minutos repasamos lo que nos dejó la película de Harley Quinn y las Birds of Prey, nos metemos a fondo con los nuevos shonen que rompen todo y amenazan con destronar a One Piece y volvemos sobre las obras maestras del manga que no se editan en nuestro país pero queremos leer.

También hay recomendaciones, canciones, chistes pelotudos y la primera entrega del nuevo segmento dedicado a los Mejores Comics de la Década 2010-2020, obviamente centrado en 2010.

Gran podcast no exento de tropiezos y bizarreadas: Andrés se confunde a Goblin Slayer con Kimetsu no Yaiba (también conocido como Demon Slayer), Fede bate el record de frases empezadas con la espantosa muletilla «a ver», Martín desaparece a la mitad del tercer bloque y Lucas, dentro de todo, se porta bien.

Escuchá el podcast o descargalo en este link: https://archive.org/details/podcast126_202002