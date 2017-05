A la espera de nuevas lecturas.

Programa # 24

Hoy: Sobre los las editoriales, los lectores y sus lecturas

Invitados: Andrés Accorsi y Fede Velasco.

Varios de los temas que tratamos en este podcast son por lo general las charlas que tenemos en la previa de cada grabación, y muchas opiniones y debates suelen ser tópicos frecuentes en las reuniones de la editorial. Por lo que era evidente que estas conversaciones “off the record” iban a terminar siendo el eje de algún episodio.

Comenzamos con una primicia que tiró Fede, que lamentablemente terminó por confirmarse: Ivrea planea relanzar varios títulos en formato económico desde el número 1. Esa noticia despertó un sinfín de críticas negativas por buena parte de sus lectores (por otra parte, hay un sector que lo comprende y no se muestra molesto). Y de Ivrea saltamos a LARP, sus ediciones y su (cada vez más espaciada) periodicidad en títulos que demandan una lectura frecuente. Claro que no todo gira sobre las editoriales, porque los lectores también tenemos un papel importante en el mundo editorial comiquero en Argentina. Pero no todo es manga, porque de ahí vamos a debatir sobre Marvel y D.C. en Argentina, los foros de debate (como era de esperar, al toque saltó el nombre de Didio) y la maravillosa edición del Corto y de Spidey con la que se destapó Clarín hace poco tiempo.

Todo esto más los vicios editoriales yanquis, un mini especial de Geoff Johns, las producciones argentinas y mucho más en otro podcast 100 % comiquero.

Por último, un temazo: Pot Kettle Black, de Tilly & The Wall.

