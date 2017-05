Programa # 6



Hoy:El comic under



Invitado: Andrés Accorsi y Lucas Ferrero

Bienvenidos al sexto podcast de comiqueando, en el que podrán disfrutar de un episodio dedicado íntegramente al intrincado universo del comic under. Y resultó que este mundo es muchísimo mas basto de lo que uno podría considerarlo a priori, no solo por el nivel de producción, sino también por los estilos y formas que posee el under en cada uno de los países en los que se generó esta movida.

Un programa imperdible en el que encontrarán un repaso histórico sobre el under en Estados Unidos, Argentina, Japón y en varios países de Europa; incluso pudimos cerrar el podcast con varias recomendaciones (y otras no tanto), sección que teníamos algo olvidada. Por último, y como veníamos charlando sobre under y sus políticas, era imposible no escuchar a Fugazi; y para el final, un cierre a todo trapo con Comando G.

Y no olviden, pueden dejar sus comentarios aquí abajo o escribir un mail a podcast@comiqueando.com.ar

¡Que lo disfruten!

